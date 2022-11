C’est une affaire qui fait beaucoup de bruit au Nigéria. En effet, un jeune étudiant de l’université de l’Etat de Jigawa, dans le nord du pays a été arrêté après un tweet sur Aisha Buhari, l'épouse du président nigérian Muhammadu Buhari. Le mis en cause dénommé Aminu et âgé de 23 ans, avait posté au cours du mois de juin 2022, sur Twitter, un message en langue hausa qui pourrait être traduit par : « Mama est devenue grosse en mangeant l'argent des pauvres ». Cependant, il a été arrêté au début du mois de novembre. Mais, la presse nigériane a publié l’information il y a quelques jours.

Amnesty International a appelé à mettre fin à cette « détention illégale »

Aminu aurait été emmené dans la capitale, Abuja, sans que les autorités informent ses parents. Ses proches dénoncent les violences qu’il aurait subies des mains de la police. Par ailleurs, des organisations de défense des droits de l’homme ont réagi à cette arrestation. Parmi elles, figure Amnesty International, qui le dimanche 27 novembre 2022, a exhorté les autorités à mettre fin à cette « détention illégale et s'assurent que tous les soupçons de torture et d'autres abus contre lui soient jugés ». Pour rappel, l’arrestation d’Aminu intervient plus d’un an après que le Nigéria ait suspendu le réseau social Twitter.

Cela avait eu lieu suite à la suppression d’un tweet du président Buhari. Le mercredi 02 juin 2021, Twitter avait supprimé un message du président nigérian Muhammadu Buhari dans lequel celui-ci menaçait de punir les sécessionnistes régionaux accusés d'attaques contre des bâtiments gouvernementaux. La plateforme avait déclaré que le tweet du président avait violé sa politique de « comportement abusif » conduisant à une suspension de 12 heures de son compte. Après que le ministre nigérian de l'Information, Lai Mohammed, ait rejeté l'action de Twitter, affirmant que Buhari avait parfaitement le droit d'exprimer sa consternation face aux violences perpétrées par une organisation interdite, le pays avait fini par infliger une sanction à la plateforme.