A l’Assemblée Générale de l’Onu ce lundi 14 novembre, une résolution a été votée contre la Russie. Il s’agit d’un texte non contraignant que estime que Moscou devra dédommager Kiev. Le texte intitulé :« agression contre l’Ukraine : recours et réparation » est porté par l’Ukraine et les pays tels que le Canada, les Pays-Bas et le Guatemala, et adopté avec 94 voix. Au total, 14 pays ont voté contre et soixante-treize autres se sont abstenus lors de ce vote. En plus de l’Inde, du Brésil et d’Israël, la plupart des abstentions ont été enregistrées en Afrique.

"Un registre internationale des dommages"

La résolution « considère que la Fédération de Russie doit répondre de toute violation du droit international en Ukraine ou contre l’Ukraine […] et qu’elle doit (en) assumer les conséquences juridiques […] y compris (en réparant) le préjudice » matériel et humain. Toujours selon cette résolution, « il faut établir, en coopération avec l’Ukraine, un mécanisme international aux fins de réparation des dommages » et « un registre international des dommages qui servira à recenser, documents à l’appui »les différents éléments de preuve.

Une joie pour Zelensky...

Cette résolution votée par l’Onu est vivement appréciée par les autorités ukrainiennes. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas caché sa joie après les travaux. Pour lui, il s’agit d’une nouvelle victoire pour son pays. « De la libération de Kherson à la victoire diplomatique à New York – l’Assemblée générale des Nations unies vient de donner son feu vert à la création d’un mécanisme de réparations par la Russie des crimes commis en Ukraine », a-t-il publié.