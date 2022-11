Nouvelle tension en vue entre la France et la Russie en Afrique. Pour rappel, la France a maille à partir avec plusieurs pays africains autour de la présence des forces russes sur le continent. En premier le Mali et la Centrafrique qui ont de violences altercations avec les autorités françaises. Pour la Russie, les histoires sur des mercenaires russes en Afrique sont propagées par les pays qui, depuis des décennies, envoient leurs "soldats de fortune" sur le continent pour renverser des régimes indésirables et contrôler les ressources naturelles. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Anna Evstigneïeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès des Nations unies, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'organisation mondiale.

"Avec le soutien des instructeurs russes, les forces armées maliennes ont obtenu des succès impressionnants dans la lutte contre le terrorisme en 2022, dépassant de loin, il est vrai, tout ce qui avait été fait les années précédentes... Contrairement à ses homologues occidentaux, la Russie fournit une assistance militaire et technique à Bamako sans aucune condition politique. La base de nos relations est une coopération bilatérale égale et pluriannuelle et la compréhension de l'objectif commun de lutte contre le mal mondial que représente le terrorisme."

"Nous avons déjà entendu aujourd'hui et nous entendrons probablement d'autres tentatives de dénigrer notre aide au Mali et à d'autres pays du continent. Les histoires de mercenaires russes sont propagées par ceux qui envoient leurs "soldats de fortune" sur le continent pour renverser des régimes indésirables et contrôler ses ressources naturelles depuis non pas quelques années, mais plusieurs décennies", a déclaré la diplomate selon Tass. "La constance avec laquelle les collègues américains citent la société Wagner dans leurs déclarations montre ce qui inquiète Washington."

La représentante de la Russie a également critiqué les leçons américaines concernant la gestion des richesses naturelles en Afrique. "Comme si Washington savait mieux que les pays de la région comment gérer leurs pays et comment disposer de leurs richesses", a souligné Mme Evstigneïeva. "La Russie n'a jamais rien fait de tel sur le continent. Notre aide a toujours été fondée sur une base légitime, les intérêts des pays d’accueil et de la population de ces pays, étant une priorité absolue pour nous.