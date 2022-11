L'ex-ministre britannique de la Santé Matt Hancock, ne fait désormais plus partie des membres du groupe conservateur au Parlement. La décision de sa suspension a été rendue publique ce mardi 1er novembre. La raison évoquée pour cette sanction n’est rien d’autre que sa participation prochaine à une émission de télé-réalité. L'ex-ministre britannique devient la seconde personne à avoir subi une sanction pour avoir participé à cette télé-réalité. Tout comme Nadine Dorries, l’ex-ministre de la Culture de Boris Johnson, sanctionnée pour avoir participé à l'émission de télé-réalité « Je suis une célébrité… Sortez-moi de là » en 2012, l'ex-ministre de la Santé Matt Hancock vient d’être suspendus du Parti conservateur au Parlement pour sa participation à cette même émission de télé-réalité.

Matt Hancock, était le ministre de la Santé pendant la pandémie du coronavirus. Il a finalement démissionné de son poste au sein du gouvernement après un scandale politique, sentimental et sanitaire. En effet, bien qu’étant marié et père de trois enfants, le ministre, avait été vu dans des images de vidéosurveillance en train d’embrasser fougueusement Gina Coladangelo, une amie de longue date dans son bureau alors que les simples accolades étaient interdites durant cette période de crise sanitaire. Et une nouvelle fois, Matt Hancock vient d’être mis de côté et cette fois-ci par le parti conservateur au Parlement britannique, toujours pour ses propres choix.

L’homme qui a pour programme de sorti un livre qui va raconter les détails sur la bataille du Royaume-Uni contre le Covid, compte se servir de cette télé-réalité pour sa campagne au sujet de la dyslexie, une maladie dont-il est lui-même atteint. Mais Simon Hart, le responsable de la discipline au sein du Parti conservateur, a annoncé qu’il s’agit là d’une question « suffisamment grave » et a « ordonné sa suspension avec effet immédiat ».