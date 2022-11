Des militaires en fonction au Palais de la Marina, sont poursuivis pour vol et association de malfaiteurs. Au nombre de trois, ils sont tombés dans les mailles de la justice dans une affaire de vol de plus d’un million de francs CFA dans les caisses de la présidence de la République. L'audience ouverte en ce qui les concerne à la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme le 21 novembre 2022, a été renvoyée au 15 décembre prochain.

En effet, les mis en cause sont accusés d’avoir forcé l’accès au bureau du secrétaire administratif de la présidence de la République au cours d’une nuit. Ils s’y seraient introduits deux fois pour soutirer de l'argent. Après l'ouverture de l'audience à la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme le 21 novembre 2022, ils seront fixés sur leur sort le 15 décembre prochain. Les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 15 juillet 2022.