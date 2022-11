Pour les élections présidentielles de 2024, le parti politique Apr-Yakaar n’aura qu’un seul candidat pour le représenter. C’est du moins ce qu’a fait comprendre le Directeur des structures du parti présidentiel, Mbaye Ndiaye lors de son passage sur le journal LeQuotidien ce vendredi 11 novembre 2022. Il a par la même occasion, évoqué les plans, les événements et les activités en vue pour parvenir à faire gagner de nouveau leur candidat, le président Macky Sall.

« C’est une obligation qu’il écoute le parti et se conforme à sa décision. Il est notre candidat. Et il n’y a pas de plan B, plan C ou plan X. Le seul plan qui existe est la candidature du Président Macky Sall pour la présidentielle de 2024 », a déclaré le Directeur des structures du parti présidentiel, Mbaye Ndiaye ce vendredi 11 novembre 2022 dans un entretien accordé au journal LeQuotidien. C’est donc désormais officiel, le président sénégalais Macky Sall sera dans la course pour les présidentielles de 2024.

D’ailleurs, demain samedi 12 novembre, le Président Macky Sall et le patron de l’Apr ainsi que 200 superviseurs assisteront à la cérémonie de lancement de la vente des cartes de membres du parti dans le cadre de son animation. Une cérémonie au cours de laquelle le candidat officiel va acheter la première carte de membre. Cette cérémonie selon Mbaye Ndiaye, fait aussi partie des stratégies mises en place par le parti pour pouvoir gagner les élections.

« Nous allons vers une élection présidentielle en 2024, il faut que le parti soit prêt pour prendre en charge l’identification de tous les militants et sympathisants de l’Apr-Yakaar. Je suis obligé de prendre toutes les dispositions utiles pour que cela soit un succès. Comme on l’avait fait en 2012, à travers l’organisation d’un Congrès pour présenter la candidature du Président Macky Sall, je suis aujourd’hui dans les mêmes dispositions pour donner toutes les chances à la candidature de notre président », a-t-il expliqué.