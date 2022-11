Au Nigeria, le convoi du candidat Alhaji Atiku Abubakar du PDP à la prochaine élection présidentielle a été attaqué alors qu’il se rendait à un rassemblement pour le compte de la campagne électorale dans la région Maiduguri dans l'État de Borno. Selon le bilan dressé de cette situation, plus de 70 personnes ont été hospitalisées à l’issue de ces événements. Plusieurs dizaines de véhicules appartenant au cortège de l’homme politique ont été saccagés.

Dans les rangs de la formation politique, on pointe un doigt accusateur contre la partie adverse. Selon le porte-parole du PDP, Dino Melaye, cette attaque est l’œuvre du All Progressives Congress (APC). Pour ce dernier, le seul objectif de cette formation politique opposée au PDP est de ternir la campagne dans l'État de Borno. « Ils ont déployé leurs voyous pour attaquer nos convois avec des pierres, des bâtons, des machettes alors que nous quittions le palais du Shehu pour venir sur la place de Ramat, le tout dans le but d'arrêter notre rassemblement. », a-t-il déploré. Notons que cette étape de la campagne de l’homme politique nigérian a consisté à rendre une visite au Shehu de Borno.

Discours de Shehu

Au cours de cette rencontre entre les deux personnalités, l'ancien vice-président nigérian a fait plusieurs promesses à son hôte. « Dans le discours du Shehu de Borno, il a demandé trois à quatre choses et moi, en ma qualité de Zannah Santa de Borno, j'ai promis que si les Nigérians m'élisent, je les ferai à Borno par la grâce de Dieu. D'abord, il a dit qu'il voulait que nous relancions l'Autorité du Bassin du Tchad. Lorsque je travaillais à Borno, cela fonctionnait à plein et offrait des opportunités d'emploi. », a déclaré Alhaji Atiku Abubakar qui a également promis de faire de la sécurité une de ses priorités dans la région.