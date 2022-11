Un vent funeste souffle sur la prison civile de Porto Novo. En deux jours, cette prison a enregistré cinq morts plongeant presque tous les autres prisonniers dans le deuil et la sinistrose. Deux ont eu lieu dans la journée de lundi et trois hier, a-t-on appris de sources judiciaires. Pour le moment, les raisons de ces décès ne sont pas connues. Selon des indiscrétions, ils auraient succombé à diverses maladies.

En effet, il est de moins en moins évident pour les détenus de se faire soigner une fois qu’ils sont malades. Depuis l’arrestation de gardes pénitenciers après l’évasion de Georges Bada alors aux soins au CNHU, plusieurs parmi eux se montrent réticents à l’idée de conduire des prisonniers dans les hôpitaux pour se faire soigner. Ils ne se pressent pas non plus pour leur faciliter les soins. En 2020 et 2021, des organisations de défense des droits de l’homme ont alerté l’opinion sur la surpopulation carcérale et les conditions horribles de détention qui pourraient favoriser des épidémies et des maladies graves dans nos prisons. Mais ces différentes alertes n’ont guère ému les autorités gouvernementales qui n’ont rien fait pour améliorer la situation.