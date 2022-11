L’image de l’international brésilien Neymar a pris un coup, suite à plusieurs rumeurs, alors que l’équipe de son pays se prépare pour la prochaine coupe du monde. Selon la presse brésilienne, le joueur parisien serait impliqué dans une affaire qui l’opposerait à l’attaquant Gabriel Barbosa alias Gabigol. En effet, le sélectionneur de l’équipe du Brésil, Tite, n’a pas retenu ce dernier pour la conquête du titre mondial. Plusieurs médias brésiliens indiquent que le footballeur n’a pas été retenu en raison de l’inimitié avec Neymar, concernant sa sœur Rafaella Santos. Gabigol n’est autre que l’ex de cette dernière. La polémique a pris une grande ampleur, à tel point que l’ex-joueur du FC Barcelone a été contraint de réagir.

« C’est un ami ! »

Dans une interview accordée sur le plateau d’une émission télévisée, le vendredi 11 novembre 2022, Neymar a déclaré que : « Ces jours-ci, après la liste, il a été dit que j’aurais personnellement refusé que Gabigol soit appelé… Oh les gars, c’est tout le contraire ! Je serais le premier à dire à Tite de l’appeler. C’est un ami ! Je l’aime bien comme joueur, c’est un as, et je le soutiens ». Notons que Neymar est sous le feu de nombreuses critiques notamment à cause de son soutien affiché à l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, qui a perdu l’élection présidentielle face à Luiz Inácio Lula da Silva.

Cette position n’avait pas plu aux partisans de ce dernier. L’actuel chef de l’Etat avait abordé la question en octobre, lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube Flow Podcast. Pour l’homme politique âgé de 76 ans, le choix fait par le joueur du PSG serait motivé par une « réduction » de sa dette auprès du fisc brésilien. Lorsqu’il lui a été demandé s’il en voulait au joueur, Luis Inacio Lula da Silva a fait savoir que « Neymar a le droit de choisir qui il veut comme président. Je pense qu’il a peur que si je remporte l’élection, je saurai ce que Bolsonaro lui a pardonné (au sujet) de sa dette (en matière) d’impôt sur le revenu. Je pense que c’est pour cela qu’il a peur de moi ».