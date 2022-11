Bientôt, c’est Noël, la fête du don suprême (la naissance de Jésus). Et comme le veut la tradition, il faut offrir des cadeaux. Ces derniers symbolisent de manière concrète l’amour que nous portons les uns pour les autres. Ainsi, si vous voulez faire plaisir à vos proches pendant les fêtes, il n’y a rien de mieux qu’une jolie plante ou de belles fleurs. Elles sont idéales pour décorer et apporter de la gaieté à leur intérieur. C’est une très bonne idée de cadeau qui vous démarquera des autres. Mais quelles plantes ou fleurs offrir ? Afin de vous aider, voici le top 5 des plantes et fleurs à privilégier.

Offrir une amaryllis pour Noël

Venue d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, l’amaryllis est une plante bulbeuse de toute beauté qui fleurit à l’automne ou en hiver en intérieur. Elle fait partie des fleurs de Noël à offrir en cette période. Perchée sur sa longue hampe, la fleur d’amaryllis laisse éclater ses sublimes pétales colorés comme un vrai feu d’artifice. Cette fleur se laisse admirer telle une reine sûre de sa beauté durant tout son processus de floraison. Il est recommandé de privilégier l’amaryllis en pot pour une plante de Noël à offrir. Vous pouvez aussi choisir l’amaryllis en bouton ou à peine ouverte pour que la floraison dure plus longtemps.

Pendant les fêtes, les variétés rouges sont toujours privilégiées, mais vous pouvez aussi vous laisser tenter par une variété blanche ou rose. Ces variétés sont également très esthétiques. Pour ceux qui sont plus prévoyants, ils peuvent acheter les bulbes à petits prix plusieurs semaines à l’avance et les mettre en valeur dans de jolis pots en recouvrant la terre de mousse pour réduire le budget.

Offrir un poinsettia Noël

Encore appelé « étoile de Noël » en raison de la forme de ses feuilles et de sa couleur rouge, le poinsettia est la plante idéale pour décorer une table de réveillon. Elle est originaire du Mexique et est très populaire durant les fêtes. Avec ces belles bractées écarlates, cette fleur est le nouveau must dans le décor festif. Elle s’intègre parfaitement à la décoration de fin d’année avec sa jolie robe rouge et viendra accompagner votre majestueux sapin de noël décoré.

Pour une meilleure conservation de cette plante, il est recommandé de lui choisir un endroit bien éclairé, dont la température est comprise entre 17 °C et 20 °C. Vous devez vous assurer qu’elle ne se trouve pas dans un courant d’air et que la terre soit bien drainée. Cela vous protège contre le pourrissement des racines. Le poinsettia nécessite en outre d’être arrosé régulièrement soit tous les deux jours par le dessous. Il est indiqué de couper la moitié des branches au début du printemps et de réduire l’arrosage à une ou deux fois par semaine. Par ailleurs, vous devez placer le poinsettia dans l’obscurité, 14 heures par jour, dès le mois de septembre pour permettre à l’étoile de Noël de refleurir au Noël suivant. Cette opération doit être faite pendant deux mois. Offrir un poinsettia comme plante de Noël est une coutume traditionnelle en Amérique du Nord et au Mexique. N’hésitez donc pas à l’exporter en France.

Offrir une jacinthe pour Noël

La jacinthe est une petite plante bulbeuse dont la fleur dégage un parfum inimitable. Elle se décline en plusieurs coloris comme le blanc ou le rose. Il est conseillé de l’installer dans une pièce un peu chaude pour qu’elle se développe. Pour bloquer sa floraison, vous pouvez mettre quelque temps la jacinthe à l’extérieur. Mais étant donné que vous voulez l’offrir en fleur au moment de Noël, il est préférable de faire rentrer la jacinthe à l’intérieur quelques jours, voire une semaine maximum avant le 24 décembre. Cela permet également à son parfum d’être exalté. Pour avoir une composition florale, les jacinthes ont tout à fait leur place aux côtés de lierre, fougères et graminées. Elles s’associent avec une quantité de plantes.

Offrir un cactus de Noël

Lorsqu’on parle de cactus, tout le monde pense à ces végétaux truffés de petits pics. Ce qui n’est pas vrai ! Le cactus de Noël (Schlumbergera truncata) est bien différent. Il s’agit en réalité d’un cactus brésilien. Dénuée de pics, cette jolie plante grasse retombante s’avère un excellent cadeau de Noël qui apporte de la gaieté aux intérieurs. Pour faire plaisir pendant les fêtes, surprenez avec un cactus de Noël aux fleurs éclatantes. Le cactus de Noël est facile à cultiver et devrait faire sensation au pied du sapin. Ses fleurs peuvent être rouges, roses, orangées, blanches ou jaunes et constituent un vrai régal pour les yeux.

Offrir une orchidée pour Noël

L’orchidée est une fleur qui fait toujours son effet, peu importe la saison. Considérée comme le symbole de la fécondité, cette plante est un moyen de souhaiter une année bien remplie à votre entourage. L’orchidée est disponible chez tous les fleuristes et vous pouvez l'acheter jusqu'au 25 décembre au matin. Il s’agit d’une plante idéale pour remplir votre hotte au dernier moment. Très appréciée par la gent féminine, l’orchidée allie exotisme et élégance. Elle se décline en rose, blanche, violette, rouge ou jaune. Pour vous assurer que sa floraison dure dans le temps et se prolonge tout l’hiver, vous devez choisir votre orchidée soigneusement avec à la fois de nombreuses fleurs ouvertes, plusieurs boutons et si possible un joli cache-pot.