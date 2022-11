L’honorable Nazaire Sado, député BR de la 8e législature a été reçu dans l’émission en ligne « Enquête de BL TV ». Le 2è questeur de l’Assemblée nationale s'est prononcé sur la non obtention de son quitus fiscal pour les législatives de janvier 2023. Le député Nazaire Sado n’est pas sur la liste du BR dans le cadre des élections législatives prochaines. Raison évoquée : le parlementaire n’a pas pu obtenir son quitus fiscal.

« C’est une question de temps. Pour constituer le dossier de candidature il faut du temps. Le parti a un temps pour déposer les dossiers au niveau de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA). Donc lorsque j’étais dans les courses avec l’administration fiscale, le temps étant parti, le parti a décidé de déposer les dossiers en attendant que ma situation ne soit régularisée ». Le député n’a pas caché son regret et son amertume à la population béninoise : « C’est vraiment difficile, très difficile pour moi mais on est obligé de supporter car, la loi est faite aussi bien pour les dirigeants que pour les populations à la base. Moi-même je ne croyais pas que je n’allais pas prendre mon quitus. Moi je me disais qu’avec le temps je serai en train de faire les courses et au dernier moment même si les formalités ne prennent pas fin on va me délivrer ça en attendant mais l’administration fiscale a été très ferme; Je l’ai appris à mes dépens » a-t-il regretté. L’actuel député a promis faire diligence les prochaines fois afin de ne plus subir la rigueur de la loi. Il a par ailleurs affirmé sa disponibilité à soutenir son parti lors des campagnes car dit-il « si le BR gagne, c’est moi qui gagne ».