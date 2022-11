La journaliste de Reuters Sonia Rolley a été expulsée de la République Démocratique du Congo ce mardi 08 novembre 2022. Selon la presse internationale, aucun motif n'a été communiqué à la journaliste qui a été prié de prendre le vol pour Paris via Addis-Abeba. Elle était présente pour couvrir la Pré-COP27 qui est une conférence sur le climat (Pré-COP27) à Kinshasa. La journaliste était depuis en attente de son accréditation.

Sonia Rolley était présente en République Démocratique du Congo en tant que coordinatrice de la couverture pour le compte de Reuters. Sur place depuis le mois d'octobre, elle a fait sa demande d'accréditation. Mais les autorités ont décidé de l'expulser sans lui notifier les raisons . Alors qu'elle répondait à une convocation des services d’immigration ce mardi, elle s'est vue confisquer son passeport d'après le récit des médias qui rapportent l'information. Ensuite, ils l’ont fait prendre de force un vol pour Paris via Addis-Abeba. La source note que les autorités congolaises sont restées muettes depuis l’expulsion de la journaliste.

Les organisations de défense des droits de l'homme se sont saisies du dossier. Le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH) en RDC a exprimé via Twitter son inquiétude de cette expulsion « manu militari ». Il ne comprend pas pourquoi les autorités congolaises ont décidé d'expulser la journaliste alors qu'elle est en possession d’un visa de séjour temporaire et est en attente de son accréditation. Le bureau a également présenté « les difficultés rencontrées par d’autres correspondants de la presse étrangère pour obtenir ou renouveler leurs accréditations et exercer leur métier librement ». RFI a précisé que son ex-journaliste n'a pas eu le temps de récupérer ses affaires quand elle a été éconduite. Sonia Rolley a été correspondante de RFI en RDC pendant de nombreuses années où elle a mené une enquête révélant d’importants détournements d’argent public. Cette révélation lui avait valu l'intimité d'hommes politiques selon RFI.