La conférence des Nations Unies sur le climat Cop 27 se déroule actuellement à SHARM EL SHEIKH en Egypte. Le 07 novembre dernier, lors de cette Cop 27, Southbridge Investments, la branche investissement et gestion d’actifs de Southbridge Group s’est associée avec la BADEA et la World Resources Institute (WRI) pour annoncer la création d’un fonds de 2 milliards de dollars. Ce fonds servira à la restauration des paysages et la reforestation à travers l’ Afrique. Southbridge Group est bien entendu, la société cocréée par l’ex-premier ministre béninois Lionel Zinsou et l’ancien patron de la Banque Africaine de développement Donald Kabéruka.

Financement concessionnel et investissements privés

La BADEA, c’est la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Ce fonds de 2 milliards de dollars est une combinaison de 500 millions de dollars de financement concessionnel avec 1,5 milliards de dollars des investissements privés. Bezos Earth Fund, a annoncé un soutien philanthropique de 50 millions de dollars. Ce mécanisme de financement mixte renforcera les capacités locales et mettra des subventions et des prêts à la disposition des communautés locales et des entrepreneurs qui restaurent des terres en Afrique.

« L’Afrique est un continent jeune. Face aux crises, elle a évolué pour devenir l’usine d’innovation de la terre. Grâce à ces atouts et à ces partenariats stratégiques avec le reste du monde, nous allons non seulement relever les défis du changement climatique, mais aussi concevoir un plan pour le bénéfice du monde » a déclaré l’associé principal et PDG de SouthBridge Investments Frannie Leautier. En Afrique, il y a un niveau de dégradation des terres estimé à 65%. Ce qui entraine une insécurité alimentaire et hydrique, une érosion généralisée, des opportunités économiques limitées et des vulnérabilités au changement climatique.