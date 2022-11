Le couple Ekweremadu et leur fille de 25 ans Sonia se retrouvent devant la justice britannique pour une affaire de trafic d’un être humain. La famille en plus d’un docteur sont accusés et poursuivis pour avoir organisé le voyage d'une autre personne en vue de son exploitation. La fille et la mère sont en liberté provisoire pendant que le père et le docteur sont toujours en détention en attendant la fin du procès. L’avocat et ancien vice-président du Sénat nigérian Ike Ekweremadu et sa femme Béatrice ont été arrêtés au Royaume-Uni alors qu’ils avaient pris l'avion pour Heathrow depuis la Turquie, le 21 juin dernier.

Leur fille de 25 ans Sonia Ekweremadu et le docteur Obinna Obeta, ont aussi été arrêtés. Ils sont tous impliqués dans une affaire de trafic d'un sans-abri au Royaume-Uni pour récolter son rein. D’autres inconnus et un autre membre de la famille nommé Isaac Ekweremadu seraient aussi cités dans le dossier. Leurs arrestations sont survenues après que la victime, un jeune homme, s'est présenté au poste de police de Staines, pour les dénoncer.

En effet, selon les informations rendues publiques, la victime avait passé des jours dans les rues de Lagos avant son départ. Il s’est confié à des agents de la police au Royaume-Uni en déclarant qu’on lui avait fait faire des tests auxquels il n'avait pas consenti à l’hôpital Royal Free, depuis son arrivée au Royaume-Uni le 20 février de cette année. L’homme aurait été ensuite conduit dans la maison d’où il s’était échappé et où il avait séjourné et été traité comme un esclave.

Sonia Ekweremadu a été présentée devant le tribunal aujourd’hui lundi 7 novembre 2022. Il a été déclaré devant le tribunal que Sonia souffre d'une maladie rénale et est sous dialyse depuis un certain temps. Une raison pour laquelle la famille avait conspiré ensemble pour organiser le voyage du jeune homme âgé de 21 ans afin de retirer l'un de ses reins. Béatrice et Sonia ont été libérées sous caution puisque les accusés n’ont pas pu présenter leurs plaidoyers aujourd'hui en raison d'autres arguments juridiques. Les Ekweremadus et Obeta apparaîtront ensuite au Old Bailey le 16 décembre de cette année. Le procès durera quatre semaines sous la présidence d’un juge de la Haute Cour.