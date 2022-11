En visite dans le Yorkshire dans le cadre de l’inauguration d’une statue érigée en mémoire de la reine Elisabeth II, le nouveau roi du peuple britannique accompagné de son épouse ont dû faire face à un mauvais accueil. En effet, alors qu’ils saluaient la population venue massivement les soutenir pour la cérémonie, ils ont échappé de justesse à des jets d'œufs. Mais cela n’a pas empêché les deux personnalités de poursuivre ce moment convivial qu’elles avaient entamé mais avec moins d’ardeur.

Selon les informations relayées par le site Ouest France, un homme a été identifié par les forces de sécurité sur place juste après l’incident. Ce dernier se serait adressé au roi Charles III et à sa compagne Camilla en criant à voix haute après son forfait : « Ce pays a été construit sur le sang des esclaves ». Il a par la suite été ramené à l’ordre par d’autres citoyens qui ont respectivement rétorqué « Honte à vous » puis « Que Dieu bénisse le roi ».

Quatre œufs lancés

Sur les images diffusées par les chaines de télévision, les œufs lancés ont manqué leur cible avant de s’écraser contre le sol non loin d’eux. Au total, quatre œufs ont été lancés pendant le bain de foule; l'homme a ensuite été maitrisé par les hommes en uniforme et quelques admirateurs du fils de la reine Elisabeth décédé en septembre dernier et de sa femme.