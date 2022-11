Les routes sénégalaises continuent de faire des victimes humaines. Ce matin un accident de la circulation a fait 2 morts sur le coup. L'accident s'est produit sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la localité de NGuekhokh à quelques encablure de la commune de Mbour. Il s'agit d'un véhicule de type clando qui est entré en collision avec une moto Jakarta. Les victimes sont, le conducteur de la moto et sa cliente. Les corps des deux victimes ont été acheminés à la morgue de l'hôpital de grand Mbour.

Il y'a quelques semaines un accident sur le même axe entre un véhicule de transport War Gaindé et un particulier avait occasionné la mort de 7 personnes toujours sur l'axe Dakar-Mbour. Le même jour un autre accident impliquant un bus de transport et un camion avait fait plus d'une dizaine de décès. Une série d'accidents qui avait poussé le gouvernement à adopter de nouvelles mesures pour renforcer le dispositif de contrôle sur la route. A ce titre d'ailleurs le directeur de l'Agence nationale de la sécurité routière a fait savoir que 519 morts ont été enregistrés en 8 mois à savoir la période allant du 1er janvier au 3 septembre dernier. Des chiffres qui dépassent de très loin le nombre de décès durant toute l’année 2021 qui est de 487 victimes.