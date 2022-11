Le jeudi 03 novembre dernier, une partisane d'Ousmane Sonko, membre du groupe WhatsApp « Sonko Tv » a été épinglée par les forces de l'ordre pour avoir collecté de façon illicite des informations sur Adji Sarr. En effet, la mise en cause s'est rendue à Mermoz pour filmer la résidence de la masseuse professionnelle qui a accusé Ousmane Sonko de viol répété. « Mes amis, vous voyez la maison au fond à l’angle, c’est là où habite Adji Sarr. D’ailleurs, elle a l’habitude de se mettre souvent au balcon ».

C'est ce commentaire que cette dame de Sonko Tv a accompagné la vidéo qui présente la villa d'Adji Sarr. « C’est bien nous connaissons maintenant la villa. Désormais, je vais informer des amis et on va attaquer la maison avec des jets de pierres », a affirmé un autre membre de ce groupe de Sonko. C'est suite à ces faits que dame, N. S. Ndao qui est un membre du groupe WhatsApp « Sonko Tv » a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt par le procureur après son arrestation par la Sûreté urbaine, pour collecte illicite de données personnelles et mise en danger de la vie d'Adji Sarr.

La veille de son audition, le principal opposant du président Macky Sall avait appelé ses partisans au calme. Dans cette affaire, Ousmane Sonko a toujours dénoncé une manigance politique organisée pour l'écarter de la scène. « Nous n’attendons pas autre chose qu’un non-lieu parce que c’est un dossier vide avec des faits inexistants », a déclaré l'avocat de Sonko, après l'audition de ce dernier.