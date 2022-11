Les opérations de lutte contre l’insécurité se poursuivent. Après plusieurs saisie et opérations d’arrestations, la brigade de Tamba a encore effectué une grosse saisie. Une bande de redoutables braqueurs qui opèrent dans le département de Goudiry a été arrêtée par les éléments de la Brigade de recherches de Tamba. Au cours de cette opération de démantèlement du réseau, plusieurs armes et plus de 300 munitions ont été saisies.

Les localités du Boundou dans le département de Goudiry sont sous l’emprise des membres de cette bande depuis un bon moment déjà au Sénégal. Heureusement, une opération des forces de l’ordre de Tamba précisément les agents de la brigade de Tamba, a permis de mettre hors d’état de nuire ce réseau. Présentés au parquet, hier, mercredi 2 novembres, toute la bande a été déférée au parquet de Tamba.

Au cours des arrestations, une importante quantité d’arsenal de guerre a été saisie. Entre autres, il y avait quatre armes à feu, parmi lesquelles l’on retrouve trois armes de calibre 12 mm et une arme de guerre AK. Il y avait aussi 300 munitions, dont 5 munitions de guerre. Les forces de l’ordre ont également mis la main sur une peau de l’animal ratel, deux motos et plusieurs cartons de faux médicaments, dont des viagras.