Les opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites se poursuivent, avec toujours la même détermination, sur l’étendue du territoire sénégalais par les douaniers. C’est ainsi que la Brigade commerciale des Douanes de Keur Ayip Subdivision de Kaolack, a réalisé une saisie portant sur un lot de faux médicaments dont des flacons de sirop incriminés dans le décès d’enfants en République de Gambie ainsi que 660 grammes de morphine.

La saisie a eu lieu dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 novembre 2022, au cours d’une opération de ratissage. Les trafiquants sont des « porteurs » qui, avec une charge de marchandises frauduleuses au dos, passent la frontière par des voies contournées pour échapper à la surveillance douanière en vue d’atteindre les zones d’écoulement et de consommation. Traqués par les agents des Douanes, lesdits individus ont abandonné leurs charges dans une cachette de fortune aménagée dans la forêt à hauteur du village de Dongoro dans le département de Nioro du Rip.

L’évaluation et la reconnaissance des marchandises saisies ont été faites avec l’appui du docteur Moctar Barro, pharmacien officiant à Keur-Ayib. La valeur totale de la saisie est ainsi estimée à 100 millions de francs CFA. Du chanvre indien d’une quantité de 40kg a été également saisi au cour de l’opération. L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et appelle les populations à plus de vigilance et de Collaboration.