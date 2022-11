Après trois jours passés sous traitement intensif, une jeune dame a été déclarée morte par suicide à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, au Sénégal. Elle aurait avalé une substance toxique pour ne pas avoir à se marier à un homme qu’elle n’approuve pas. Le corps de la jeune dame a été remis à la famille après l'autopsie pour l’inhumation et la police a ouvert une enquête devant permettre de faire la lumière sur cette affaire.

Maïmouna D. est une jeune femme de ménage employée dans la maison de Claire M. D. à Dalifort. Le vendredi 4 novembre dernier, elle a été conduite d’urgence à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO) après une crise. En effet, selon la patronne de la victime, le jour de l’incident, Maïmouna D. aurait reçu un appel de sa mère. Mais la discussion avec cette dernière a été plutôt houleuse puisque les tons ont monté au point d'alerter Claire M. D. qui se reposait dans une autre pîèce à côté de celle où la femme de ménage passait son appel.

A la fin de sa discussion avec sa génitrice, Maïmouna D a raconté à sa patronne comment sa mère voulait la donner en mariage à un homme qu’elle n’aime pas et qu’elle mourra si cela venait à se réaliser. Elle a également ajouté que sa mère serait la seule responsable de cette tragédie. Claire M. D essayait de la calmer quand elle fait une crise et devient inconsciente. Prise de panique, la patronne fait appel à sa sœur, Diono D. et elles l’ont conduite à l’Hôpital.

Mais la victime a rendu l’âme trois jours plus tard, le lundi 7 novembre dernier. En ce qui concerne la cause de ce drame, la patronne a confié que la victime « a bu de l’insecticide appelé Beytox. Le produit a été retrouvé sur le lieu où elle s’est écroulée ». Une autopsie réalisée sur le corps a aussi révélé « congestion et (un) œdème pulmonaire bilatéral (un) œsophage congestif sans ulcération (des) lésions tumorales bien limitées jaunâtres de 3 cm aux grands axes du rein droit (et une) absence de lésions vulvaires ou myocardique ». Le corps a été confié à la famille et la police mène ces enquêtes.