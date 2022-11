Le secteur de la santé est en eau trouble depuis quelques mois. En effet les syndicats de la santé exigent une généralisation des augmentations de salaire pour tous les agents. Ce que l'État n’est pas enclin à faire en dépit des engagements pris à l'issue des dernières rencontres entre les deux parties. Le secteur de la santé au Sénégal vit ainsi les moments les plus sombres de son histoire.

Et pour cause ces grèves répétitives ont fini par affecter le bon fonctionnement des hôpitaux depuis quelques mois. Tout est parti de la décision de l'État de revaloriser les salaires des agents de la fonction publique. Le président Macky Sall Himself avait commandité une étude concernant cette disparité salariale entre les agents de la fonction publique. Une revendication phare des syndicats de l’éducation qui en avait fait leur principale revendication. Sauf que l'État, dans cette volonté de corriger cette disparité, a fait le choix de revaloriser une certaine catégorie laissant en rade les autres.

Parmi ces travailleurs, une bonne partie se trouve dans le secteur de la santé qui aujourd’hui réclame justice pour tous. Pour ces blouses blanches, il ne saurait y avoir des privilégiés et des laissés pour compte au sein de l’administration. Un combat porté par les deux plus grands syndicats de la santé à savoir l’alliance and Guesseum et la fédération des syndicats de la santé qui multiplient les plans d’actions de lutte. Grève générale, rétention d’informations sanitaires entre autres moyens de lutte pour contraindre l’état à satisfaire leurs plates formes revendicatives. Des grèves qui ont un impact négatif sur les populations. Ces dernières peinent à se faire soigner et le plus souvent elles sont renvoyées de rendez-vous à rendez-vous.

Une situation de plus en plus insupportable pour les populations qui commencent à donner de la voix. Du côté du ministère de la santé, on semble faire dans la menace. En effet des ponctions sur le salaire des grévistes ont été effectuées par les autorités pour ce mois en plus des menaces de non renouvellement des contrats pour le personnel contractuel des hôpitaux. Toute chose qui vient attiser le feu car, les syndicalistes demeurent plus que jamais déterminés à poursuivre le combat quoi que cela puisse coûter. D’ailleurs la F2S annonce une grève générale ce jeudi et une marche vendredi au même moment l’alliance and guesseum un autre syndicat de la santé déroule un nouveau plan d’action de grève de 96h qui démarre ce mardi pour dénoncer le mutisme des autorités.