La campagne de commercialisation de l’arachide est officiellement ouverte ce lundi sur l’ensemble du territoire national. Les graines sont achetées 275 francs le kilogramme aux producteurs, selon le prix fixé par le Chef de l’Etat, en Conseil des Ministres, il y a deux semaines. Seulement, ce prix est loin de satisfaire les paysans qui préfèrent boycotter la SONACOS, et opter pour le marché parallèle où ils peuvent céder leurs graines jusqu’à 400 francs le kilo.

Dans le bassin arachidier par exemple, les opérations de vente ont commencé mais sans l'huilier national la SONACOS. D'ores est déjà, les coopératives de pays ont décidé de boycotter la SONACOS au profit du marché parallèle le plus offrant. Selon eux, il n'est pas question de vendre au prix indiqué par l’état qui n’est nullement avantageux pour eux. D’ailleurs, ils demandent à l’état de ne plus leur fixer de prix et appellent les paysans à faire dans la rétention des graines d’arachides. Pour le directeur de l'agriculture, pas besoin de s’alarmer puisque l'État a débloqué plus de 80 milliards pour accompagner les producteurs et que le prix du kg d’arachide est planché à 275 f CFA. Donc les agriculteurs peuvent vendre plus. D’ailleurs pour cette année, des records de production sont attendus selon Omar Sané soit 1 millions 500 milles tonnes d’arachides.