La gendarmerie endeuillée. Le corps sans vie d’un des gendarmes disparu en mer à été retrouvé tard dans la soirée de ce mercredi. Son corps a été retrouvé par les éléments des sapeurs pompiers et de la marine nationale. Pour le moment, ils sont incapables d' identifier le corps. Le second reste pour le moment introuvable. Les deux gendarmes n' avaient plus donné signe de vie depuis samedi dernier. L’adjudant-chef Didier Badji en service en l’inspection Générale d’État et le Sergent Fulbert Sambou, de la Direction des Renseignements militaires, n’ont plus donné signe de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre, informe le Parquet dans un communiqué.

Les services du Procureur indiquent que depuis lors "des recherches ont été déclenchées pour les retrouver". La géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d’appât de crevettes ainsi que des chaussures appartenant aux susnommés”, indique le communiqué du Parquet.