Après une première sortie ratée, les protégés de Coach Aliou Cissé se sont cette fois-ci rattrapés contre le Qatar. Une deuxième sortie réussie en battant le pays organisateur sur le score de 3 buts à 1 à l'issue du temps réglementaire. Avec cette victoire, le Sénégal offre à l’Afrique sa première victoire dans cette coupe du monde. Une victoire méritée compte tenu de la prestation des joueurs du Sénégal qui vont devoir très vite oublier cette victoire et se concentrer sur leur dernier match contre l’équateur. Une défaite synonyme d’élimination pour le Qatar presque éliminé de la coupe du monde.

Dans les rues de Dakar et à l’intérieur du pays, c’est déjà la fête et l’espoir a fini par renaître. Entre cris de joie des supporters et klaxons des véhicules la mobilisation est encore plus grande encore. Les populations se sont drapées des couleurs du Sénégal en signe de soutien aux lions qui ont démontré que cette qualification au mondial n’est pas usurpée. A l’exception du Maroc qui a fait un nul, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana ont été battus d'entrée. Ainsi le continent entier espère qu’elles vont se ressaisir et suivre les pas de l’équipe du Sénégal.