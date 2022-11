Face à la presse ce matin Ousmane Sonko cite nommément les personnalités de l'état impliquées dans ce dossier de viols et menaces de morts dont il est accusé par la masseuse Adji Sarr. Il est revenu en détails sur son audition, avant d'inviter le doyen des juges à entendre ces personnalités qui détiennent des éléments clés pouvant faire jaillir la lumière dans cette affaire politico judiciaire. Quelques heures après son audition par le doyen des juges, Maham Diallo, Ousmane Sonko a dévoilé dans les moindres détails ce face à face avec le magistrat chargé du dossier.

Dans une déclaration publique, il a dévoilé les noms des comploteurs de l'État qui sont selon lui impliqués dans cette affaire. A l’en croire, des personnalités à la solde de l’état et du président Macky Sall qui ont organisé cette machination pour le traîner dans la boue et le rendre inéligible pour la présidentielle de 2024 dont il est candidat déclaré. Parmi ces personnalités, figure le défunt doyen des juges Bassirou Guèye qui a instruit le dossier avant sa mort. Preuve à l’appui, il a démontré son implication dans ce dossier en donnant des instructions pour modifier le rapport avec l’aide du commandant Abdou Mbengue alors chef de la section de recherche de la gendarmerie. Ce dernier selon lui dans un rapport interne commandité par le général Tine en son temps a reconnu avoir reçu des instructions de Bassirou Gueye pour enlever du rapport d’enquête tous les éléments le disculpant.

Me pape Samba Sow avocat, Me Dior Diagne avocat et épouse de l’actuel ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, le général Moussa Fall actuel CEMGA. Mamour Diallo et Macky Sall le maître d’orchestre. Ousmane sonko soutient avoir donné au doyen des juges tous les éléments de preuves des ces accusations portées sur eux. Contrairement au doyen des juges qui n’a pas apporté de preuve matérielle des accusations de viols et menaces de mort portées à son encontre. Il souligne que ce dernier lui a posé 3 questions : S’il était prêt à faire un test adn, ou s’il a eu des rapports intimes avec Adji Sarr la masseuse et s’il reconnaît s’y être rendu au salon de massage. La première, il a répondu par la négation estimant que ce n’était pas à lui de leur fournir des éléments de preuves de son inculpation. Pour la deuxième il a choisi de ne pas y répondre estimant que c’est sa vie privée et qu’il n’avait pas à le mettre sur la place publique. Et enfin il lui a signifié qu'il a été à plusieurs fois était dans ce salon de massage pour des raisons personnelles. Rien de plus venant du doyen des juges avec qui l’entretien n’aura duré que 15 minutes. Au cours de cette déclaration il a invité le doyen des juges à attendre tout ce beau monde qui sont impliqués dans ce dossier politique qui au départ n’était que juridique.