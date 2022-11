Quelques mois seulement après l’installation des nouveaux élus à l’Assemblée nationale, les démissions se font enregistrer. Pour des raisons dites personnelles, le député de la coalition Benno Bokk Yakaar, Pape Diop démissionne de son poste. Sa lettre de démission est parvenue hier vendredi sur la table du président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Une décision presque attendue vu ses réactions lors de l’installation de la législature.

Pape Diop, le député de la coalition Benno Bokk Yakaar vient de poser un acte auquel l’on peut dire que certains s’attendaient. Il sera désormais remplacé par son porte-parole Moussa Diakhaté, puisqu’il vient de jeter les éponges. Dans la journée du vendredi 4 novembre, dernier, Pape Diop a fait parvenir au président de l’Assemblée, une correspondance dans laquelle il exprime ouvertement sa décision de quitter l’hémicycle.

En ce qui concerne les raisons de cette décision radicale, Pape Diop explique qu’il « ne souhaite pas mêler son nom, sa personnalité et son image à cette nouvelle (législature) qui fait déjà parler d’elle et pas dans le bon sens ». Pour rappel, lors des campagnes pour les élections législatives, le leader de Bokk Gis Gis, avait choisi de défendre ses causes au côté de la coalition Benno Bokk Yakaar, en tournant ainsi le dos à l’opposition. Une décision qu’il n’a vraisemblablement pas assurée jusqu’à la fin puisque, d’après certains médias, « Même lors de l’installation (de l’Assemblée nationale), le 12 septembre dernier, il n’a pas bougé une seule fois de son siège. Il a préféré assister en spectateur aux insultes, injures, invectives et aux coups que se donnaient certains députés ».