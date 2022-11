Plusieurs croyances indiquent que la libido est constante chez les hommes. Il s'agit d'une idée qui serait cependant fausse, d’après une étude publiée sur le site de téléconsultation de médecins sexologues Charles.co. Selon cette étude, plusieurs facteurs physiques ou psychiques peuvent affecter la baisse de désir chez les hommes. Au nombre de ces derniers figure en premier lieu la santé mentale. D’après cette étude qui a été réalisée sur 1004 hommes, 62% sont touchés par cette cause, qui se traduirait notamment par la déprime, l’anxiété ou encore le stress.

Les écrans, troisième cause de la baisse de la libido

En second lieu, se trouve les études et le travail qui impactent sur la sexualité de plus de la majorité des hommes. Le sondage publié par Charles.co va plus loin en relevant comme troisième cause de la baisse de la libido, les écrans. Ainsi, les écrans des jeux vidéo, de la télévision ou encore les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la sexualité masculine. Notons que la publication de cette étude sur la libido des hommes par Charles.co intervient plusieurs semaines après une autre enquête sur les idées reçues concernant la sexualité masculine. L’enquête a été publiée le mardi 18 octobre 2022, avec 1000 hommes qui ont été interrogés en France.

Selon les résultats obtenus, 68% des hommes interrogés ont confié ressentir de la pression lors d’un rapport sexuel. Elle est principalement due à la peur de décevoir. Selon les explications du médecin sexologue, Dr Gilbert Bou Jaoudé. « Beaucoup d'hommes pensent que le rapport sexuel est une sorte de performance à accomplir et non un moment de plaisir à partager. De plus, ils pensent que cette performance est basée sur la pénétration comme dans la plupart du porno. Ils oublient ou ne savent pas que ce n'est pas cette performance-là qui est le socle du plaisir de leur partenaire » a-t-il déclaré.