Les autorités russes ont accusé ce vendredi l’Ukraine d’avoir procédé à l’exécution de soldats russes. Par le canal d’une déclaration qu’il a faite, le ministère russe de la Défense a déploré le meurtre de plus de dix soldats. « Personne ne pourra présenter le meurtre délibéré et méthodique de plus de 10 soldats russes qui étaient immobilisés (...), avec des tirs directs dans la tête, comme une 'exception tragique », a déclaré le ministère russe de la Défense. Les autorités russes estiment que les vidéos représentent une « preuve du massacre commis par les militaires ukrainiens contre des prisonniers de guerre russes désarmés ».

« Ce meurtre brutal de prisonniers de guerre russes n'est pas le premier, ni le premier crime de guerre commis »,poursuit-il. Cette accusation fait suite à la publication sur les réseaux sociaux de deux vidéos dans lesquelles certaines personnes sont présentées comme des militaires russes venus se rendre. Le groupe d’hommes dans la vidéos est sorti d’une maison les mains en l’air. Des soldats ukrainiens pointaient vers le groupe d’hommes leurs armes.

Une enquête...

Quelques secondes plus tard, une série de tirs a retenti. La seconde vidéo montre les hommes sans vie à terre. La vidéo ne permet tout de même pas d’identifier formellement le lieu ou l’auteur. De leurs côtés, les autorités russes indiquent qu’une enquête sera ouverte pour connaître les réelles circonstances dans lesquelles ces soldats ont été exécutés. « Nous allons demander une réaction de la communauté internationale et une enquête », a déclaré le dirigeant du Conseil des droits de l'Homme auprès du Kremlin Valériy Fadeïev.