C'est une triste nouvelle pour les relations diplomatiques entre la Chine et Taïwan. En effet, le panda Tuan Tuan offert par Pékin en 2008, est mort ce samedi 19 novembre 2022, suite à plusieurs séries d’attaques cardiaques. Selon les informations publiées dans un communiqué par le zoo de Taïpeï, « Notre équipe médicale a confirmé que le coeur de Tuan Tuan avait arrêté de battre à 13h48 (05h48 GMT) ». A en croire les responsables du zoo, l’animal a été anesthésié dans le but de passer un scanner. Cependant, l’équipe vétérinaire a pris la décision de le laisser dormir, à cause de son état de santé qui était fortement dégradé.

Il avait été offert par la Chine avec sa partenaire Yuan Yuan

Selon Eric Tsao, porte-parole du zoo, « il aurait été extrêmement douloureux et risqué pour Tuan Tuan de le réanimer après l'anesthésie ». Notons que c’était depuis le mois d’août 2022, que les vétérinaires avaient découvert que Tuan Tuan était malade, avec les scanners qui indiquaient qu’il avait une lésion cérébrale. En 2008, l’animal avait été offert par la Chine avec sa partenaire Yuan Yuan. Leurs noms signifient respectivement « réunion » et « unité ». Pour rappel, les relations diplomatiques entre Taïwan et la Chine sont actuellement tendues. La Chine considère Taïpeï comme une parti de son territoire. La question a été abordée par les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden.

Le lundi 14 novembre 2022, les deux chefs d’Etat ont eu une discussion sur le sujet, dans le cadre du sommet du G20. Selon Washington, Le locataire de la Maison blanche avait condamné les actions « agressives » de Pékin envers Taïwan, qui d’après lui met à mal « la paix et la sécurité » dans la région. Il faut dire que les USA se sont montrés très inquiets concernant Taïwan. Au début du mois de novembre, plusieurs bombardiers B-52 étaient arrivés en Australie et des F-22 à Okinawa pour se préparer à une éventuelle attaque de Taïwan, face à l'escalade chinoise. Le renouvellement du mandat de Xi Jinping qui obtient plus de pouvoir augmente la perspective. Les États-Unis prennent la menace de la Chine au sérieux. Ils s'attendent à ce que Taiwan soit attaqué à tout moment.