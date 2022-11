Le rappeur des Migos a perdu la vie dans une fusillade dans la nuit du lundi 31 octobre dernier à Houston dans l'Etat du Texas, aux Etats-Unis. Un drame qui a mis ses fans et ses amis ainsi que d’autres rappeurs dans une grande tristesse. Il est évident que beaucoup n’arrive d’ailleurs toujours pas à accepter de départ tragique du rappeur, comme le cas du rappeur américain Desiigner qui dit mettre fin à sa carrière musicale comme le rapporte BET.

Plusieurs hommages ont été déjà rendus au rappeur des Migos, TakeOff à travers les différents réseaux sociaux, depuis l’annonce de son décès. Comme par exemple le message poignant du musicien Black à l’endroit du disparu. Parmi les hommages, il y a aussi celui de certains fans et personnalités des médias qui ont partagé leurs moments avec le membre des Migos. Mais le moins, que l’on puisse dire en ce qui concerne le rappeur Desiigner, c’est qu’il est plus que désespéré suite à l'annonce du décès.

En effet, le rappeur Desiigner s’est rendu sur son compte Instagram pour partager ses sentiments avec ses followers. Cependant, le rappeur attire plus les attentions sur la ferme décision qu’il vient de prendre que sur les hommages qu’il a rendus. En effet, Desiigner a décidé de mettre fin à sa carrière après avoir appris la nouvelle. Pour lui, au vu des nombreuses morts qui n’arrêtent pas de survenir, ce domaine est devenu beaucoup plus incertain et dangereux. « J'en ai fini avec le rap. Je ne peux même pas appeler Quavo, je ne peux même pas appeler Offset. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini. Je ne peux plus vivre comme ça », a-t-il exprimé dans un post sur son compte Instagram avant de lancer un direct.

Il faut rappeler que le rappeur des Migos, TakeOff est mort après avoir été touché par balle dans une fusillade à Houston. Le drame s’est produit au cours d’une fête d’Halloween à laquelle la star américaine assistait. Tout est parti d’une partie de jeu de dés qui avait eu lieu au cours de la fête d’Halloween organisé par le fils de J. Prince. Selon les informations rapportées, le jeu se jouait entre Quavo et TakeOff, les deux membres du groupe Migos. Mais malheureusement, les choses ont mal tourné et ont fini par des échanges de tir.