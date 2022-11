Allison Fluke-Ekren, une ex-cheffe de bataillon féminin du groupe État islamique, a été reconnue coupable pour acte de terrorisme par le tribunal d'Alexandria, près de Washington. Elle a été condamnée à 20 ans de prison après un procès dans lequel certains de ces enfants ont eu à témoigner contre elle. Elle a été reconnue coupable pour des actes terroristes, abus physiques, psychologiques, émotionnels et sexuels. Historiquement chrétienne, Allison Fluke-Ekren âgée de 42 ans se remarie après s'être convertie à l'Islam

Elle s’installe un moment en Egypte où peu à peu elle s'est liée aux activités terroristes avant de partir pour la Syrie en 2012. Une fois en Syrie son mari est avec le temps devenu un sniper pour le groupe État islamique et Allison Fluke-Ekren alias Oum Mohammed al-Amiriki devient une enseignante dans le maniement des fusils d'assaut ou des ceintures d'explosifs à plus de 100 femmes, mais aussi à des très jeunes filles qui ont à peine 10 ou 11 ans. Selon le procureur Raj Parekh, « Oum Mohammed al-Amiriki était devenue une impératrice de l'EI » qui semait la terreur et qui était capable des pires cruautés.

Une accusation confirmée par une de ses filles et son fils Gabriel dans un témoignage. En effet, appelée à témoigner, la fille forcée par sa mère à épouser un combattant de l'EI alors qu'elle n'avait que 13 ans à l’époque n’a pas du tout été tendre avec sa mère. D’après elle, sa mère était motivée par « un désir de contrôle et de pouvoir ». « Je veux que les gens sachent quel type de personne elle est. Elle m'a abandonnée à Raqa avec mon violeur », a-t-elle confié. La mère de famille de onze enfants a finalement été reconnue coupable d’actes terroristes et condamnée à 20 ans de prison par la juge de la cour de justice d'Alexandria.