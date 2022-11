Le sélectionneur américain Gregg Berhalter a convoqué pour le prochain mondial, Timothy Weah, le fils du président libérien. Il sera présent à la coupe du monde Qatar 2022 réalisant ainsi son rêve d'enfance. Le fils réalise ce que le père, Georges Weah n'a pu faire en son temps. Timothy ne sera pas le seul libérien d’origine présent dans la team américaine. Hadji Wrigt fait également partie de la liste des joueurs sélectionnés. Timothy Weah va représenter les États-Unis au prochain mondial.

Il a été sélectionné parmi les 26 par le coach Gregg Berhalter. C'est un rêve qui vient d'être réalisé par le jeune fils du président du Libéria, l'ancien ballon d'or Georges Weah. Timothy Weah âgé de 22 ans est natif de Brooklyn dans l’Etat de New York. L'attaquant de Lille qui possède la double nationalité a choisi de jouer pour l’équipe des Etats-Unis à l’opposé de son père qui a joué la sélection du Libéria. Ainsi, le jeune Weah été sélectionné à 25 reprises pour les Stars and Stripes depuis 2018 pour 3 réalisations.

Timothy Weah sera avec un autre libérien du nom Haji Wright, un attaquant évoluant à Antalyaspor en Turquie. La sélection des États-Unis compte quelques joueurs d'origine africaine. À l'instar des deux libériens d'origine, le sélectionneur a fait appel au joueur américano-ghanéen Yunus Musah. Les Stars and Stripes sont dans le groupe B en compagnie de l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Iran. Ils débutent la compétition contre le pays de Galles le 21 novembre. Ils affrontent ensuite l'Angleterre le 25 et l'Iran le 29.