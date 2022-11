Un américain a été retrouvé mort le jeudi 10 novembre 2022 dans une rue à Medellín en Colombie. L'homme était allé à un rendez-vous avec une femme qu'il a connue sur l'application de rencontre Tinder. Le jeune homme aurait été drogué, violé avant d'être assassiné. Le meurtre semble être préparé selon ses proches qui pensent que la femme a été utilisée pour l'attirer vers la bande. Pour l'instant, la police colombienne n'a fait aucune annonce à ce sujet.

Un rendez-vous coquin a été fatal à Paul Nguyen âgé de 25 ans. Il est tombé dans un guet-apens en allant à un rendez-vous avec une femme. La rencontre entre les deux s'est faite sur Tinder, une application de rencontre. Ils se sont fixés un rendez-vous pour se retrouver. La veille du drame, le rendez-vous aurait lieu selon les témoins qui ont déclaré l'avoir vu quitter un bar jeudi vers 2 heures du matin. Selon le journal local El Colombiano, Paul Nguyen avait publié deux photos de lui et de la femme sur Instagram. Son corps sans vie a été retrouvé 2 heures plus tard dans la rue de Medellín.

D'après le récit de la presse, Paul a été convaincu d'aller dans un restaurant du quartier de Laureles qu'il ne fréquentait pas alors qu'il avait l'habitude de manger dans le centre-ville de Medellín. Sa famille déclare qu'il a été drogué, volé et tué après avoir été à son rendez-vous. Paul Nguyen qui est originaire de la Californie du comté d'Orange, s'est rendu pour la première fois à Medellín avec un de ses amis le 6 novembre novembre dernier.

Il a été assassiné quatre jours plus tard et ses affaires volées selon la déclaration d'une habitante. «Ils ont pris toutes ses affaires et ses effets personnels. Nous savons que toutes ses cartes ont été glissées après 4 heures du matin. Nous pensons qu'il y avait plusieurs personnes impliquées et qu'elle était juste là pour l'attirer et le mettre en place.», a-t-elle déclaré. Selon un rapport, il est le 25e touriste étranger assassiné à Medellín cette année. La famille du défunt prévoit ouvrir un compte GoFundMe et 35 660 dollars de dons pour ramener la dépouille de Paul et couvrir les frais de ses funérailles.