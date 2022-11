En 1996, un étrange son a été détecté près de la carcasse du Titanic par une équipe d’océanaute lors d’une expédition. Mais la source de ce mystérieux bruit est demeurée un mystère. 26 ans après, un spécialiste de l’épave du paquebot qui a connu le naufrage a décidé de mener une nouvelle exploration afin de mieux comprendre ce qui s’était passé. Et les recherches n’ont pas été vaines. L’expert Paul-Henri Nargeolet a pu identifier l’origine de ce bruit qui a laissé perplexe le commun des mortels depuis plusieurs décennies.

Au cours de cette fouille, les hommes qui se sont à nouveau rendus sur les lieux, ont pu apercevoir un récif rocheux dans la direction d’où provenait le son. Cet élément découvert serait la composition d’une formation volcanique séjournant avec des poissons d’eau profonde, des éponges, des homards et de nombreuses autres espèces de la mer existant depuis des siècles. Avant que la recherche ne débute, les explorateurs disent n’avoir aucune idée de ce qu’ils pouvaient découvrir. Des images de la découverte ont d’ailleurs été diffusées sur OceanGate pour tenir informés les curieux.

La fin du Titanic proche!

Selon un professeur d’université de biologie marine appliquée, Murray Roberts, il s’agit d’une découverte biologiquement fascinante qui dévoile une autre réalité cachée sous la mer et jusque-là ignorée. Bientôt, des analyses seront faites pour mieux cerner le milieu de vie de l’océan atlantique. Par ailleurs, ce n’est pas le seul son sur lequel les scientifiques comptent effectuer des recherches puisqu’un nouveau récif a été identifié et ces derniers pensent bien l’explorer aussi. Le Titanic qui a fini sa course dans les profondeurs il y a 110 ans n’a pas fini de révéler ses secrets mais d’aucuns affirment que d’ici 2030 toute sa trace pourrait définitivement disparaître de l’océan.