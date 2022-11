Deux ans après le décès du richissime fondateur de Zappos, Tony Hsieh, ses proches se battent pour sa fortune devant la justice. Selon les informations rapportées par le quotidien américain Wall Street Journal sur cette affaire, le défunt n’aura laissé aucun testament qui permettrait de gérer ses 500 millions de dollars de fortune. Aussi, devant la justice sa famille ainsi que ses collaborateurs se battent-ils pour la succession. Il y a quelques jours, des documents rendus publics dans ce cadre, révèlent l’état mental du richissime homme d’affaires.

Tony Hsieh serait habitué selon ces documents à l’usage de kétamine qui provoque des hallucinations aggravées. Quelques semaines avant son décès, le millionnaire taïwanais-américain « a été emmené aux urgences après avoir déclaré qu'il croyait qu'il était en train de se cristalliser ». Il serait également dans un esprit de confusion qui lui a fait dépenser pour des projets de construction d'un château de glace et d'un bar à bateaux 30 millions de dollars. Ce contrat a tout de même été rejeté par les avocats du défunt. Ceux-ci estiment que Tony Hsieh n’était plus en mesure de signer un tel contrat parce qu’il serait déjà sous l’emprise des produits prohibés. Un frère du défunt est également pointé du doigt par Tony Lee, le directeur financier de Hsieh.

Son frère lui fournissait de la drogue

Pour ce proche collaborateur du défunt, le frère du nom de Andy, lui avait fourni de la drogue et était à l’origine des problèmes de dépendance du défunt. «À titre d'illustration, c'est Andy qui a organisé l'achat de milliers de cartouches d'oxyde nitreux à un rythme alarmant pour l'utilisation continue de Tony Hsieh lorsque d'autres personnes qui s'occupaient de M. Hsieh ont refusé de le faire. », a signalé le directeur financier. Rappelons que, le richissime fondateur de Zappos, Tony Hsieh est décédé en 2020. Il a été retrouvé inconscient dans un hangar du Connecticut à côté de la maison de sa petite amie en novembre 2020 et est décédé neuf jours plus tard.