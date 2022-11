Les services de renseignement de tous les pays de l'UE sans exception abusent des logiciels espions, ce qui constitue une "menace directe pour la démocratie européenne". C'est ce qu'a déclaré mardi l'eurodéputée néerlandaise Sophie in't Veld, en présentant les conclusions provisoires de l'enquête sur le scandale des logiciels espions de surveillance illégale des citoyens de l'UE, lors d'une conférence de presse à Bruxelles. Elle a souligné que l'ensemble du système de développement, de production, de distribution et d'utilisation des logiciels espions est "profondément enraciné en Europe" et "échappe à tout examen public".

"Notre conclusion générale est que tous les pays de l'UE sans exception utilisent des logiciels espions, y compris Pegasus et Predator, même s'ils ne l'admettent pas", a déclaré la députée. En outre, chaque pays de l'UE a son propre rôle à jouer. Chypre et la Bulgarie sont des centres d'exportation, le Luxembourg est une zone où les vendeurs de logiciels mènent leurs activités financières, l'Irlande offre des conditions fiscales préférentielles, Malte, avec ses "passeports dorés", est une maison confortable pour les patrons de ce secteur, l'Italie, la France et l'Autriche sont des sites de développement et de production de logiciels, la République tchèque accueille chaque année des salons internationaux de logiciels espions, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas ont dans une certaine mesure admis que leurs forces de police utilisent ces logiciels". Selon elle, les pays qui abusent surtout de la surveillance de leurs citoyens sont Chypre, la Grèce, l’Espagne et la Hongrie.

Refus de coopérer à l'enquête

Les fonctionnaires des États de l’UE refusent de répondre à toute question dans le cadre de l’enquête menée par le Parlement européen, a remarqué Sophie in't Veld. "L'utilisation inappropriée des logiciels espions dans les pays de l'UE constitue une menace pour la démocratie sur tout le continent. Cela conduit à faire taire les voix critiques de l'opposition, à geler la société, à manipuler les élections. Dans le même temps, ceux qui en sont responsables siègent au Conseil européen [l'organe suprême de l'Union européenne, qui comprend les chefs de tous les États membres de l'UE]", a-t-elle déclaré.

En raison des obstacles imposés par les gouvernements et les institutions de l'UE, l'équipe du Parlement européen chargée d'enquêter sur cette affaire ne disposera pas d'un rapport final sur l'abus de logiciels espions dans l'Union européenne avant mai prochain.

Le silence de la Commission européenne

"La Commission européenne est déterminée à lutter pour la démocratie en dehors de l'UE. Par exemple, lorsqu'il s'agit de l'acquisition de Twitter par Elon Musk. Mais lorsque la menace vient de l'intérieur, la Commission européenne reste silencieuse", a déclaré l'eurodéputée. "Il s'agit d'une affaire purement européenne, car la liste [de ceux qui ont été mis sur écoute] comprend des députés européens, des commissaires européens et des fonctionnaires de la Commission européenne", a déclaré Sophie in't Veld.

Les écoutes téléphoniques dans l'UE

Un scandale retentissant impliquant la mise sur écoute et la surveillance systématiques, par les services de renseignement des États membres de l'UE, des communications de leurs propres citoyens, dont des hommes politiques, des députés et des hauts fonctionnaires européens, a éclaté en mai. La Grèce et l'Espagne ont été les premiers pays où l'utilisation illégale de logiciels espions a été confirmée.

Selon l'enquête du Parlement européen, le gouvernement espagnol a probablement été le premier client de Pegasus dans l'UE, avec une surveillance des partisans de l'indépendance catalane dans le pays.