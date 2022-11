Accusés dans une affaire de trafic de drogue qui transite par l’île, le président du Sénat Haitien Joseph Lambert et un ancien sénateur Youri Latortue vont bientôt subir des sanctions. C’est ce qu’ont fait savoir les autorités financières du ministère américain ce vendredi à travers une annonce publique. Comme sanction, les deux personnalités de l'île n’auront plus accès à leurs avoirs et à leurs propriétés dont ils sont propriétaires aux Etats-Unis et au Canada informe un autre correspondant à Washington.

Selon les faits, puisque les deux sénateurs sont bien placés, ils auraient abusé de leurs pouvoirs respectifs pour favoriser le trafic de stupéfiants dont la cocaïne à travers la Colombie et Haïti. Ce qui signifie d’après le département américain du trésor que ces personnalités haïtiennes en agissant ainsi, auraient communiqué et traité avec les bandes de criminels. Il faut préciser que le président du Sénat haïtien accusé d'être derrière une exécution extra-judiciaire est également interdit d'entrer aux USA ainsi que sa femme. C'est le secrétaire d’État américain Antony Blinken qui l'a accusé dans un communiqué selon la presse internationale.

D'autres accusations en cours

Pour mieux contrôler la sécurité dans le pays, les forces de l’ordre travaillent actuellement pour avoir la main mise sur le principal terminal pétrolier pris d’assaut par les trafiquants. Il faut dire que l’actuel président du Sénat Haitien n’est pas seulement visé par la sanction du trafic de drogue. Comme le précise un autre communiqué, il serait aussi impliqué dans une exécution judiciaire et d’autres accusations qui seront d’ici là prononcées contre lui. Le trafic de drogue a toujours été interdit par la loi. Mais quand des responsables d’un pays décident de contourner les articles, cela suscite des interrogations.