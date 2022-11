Le décès d'un homme de Steve Dymond âgé de 62 ans des suites de transfusion de sang infecté est formellement reconnu par un officier public du Royaume-Uni. L'homme avait reçu du sang reçu du sang infecté par l'hépatite C dans les années 1970-1980. Des symptômes de graves sautes d'humeur, de fatigue débilitante et de douleurs musculaires ont été découverts chez Steve Dymond en 1994 des années après avoir été transfusé. Le sang qui qui lui a été donné était très infecté alors qu'il était considéré comme «miracle».

Ce sang transfusé était extrait du sang de personnes payées pour donner dont des prisonniers et des toxicomanes. Steve Dymond a traîné ces séquelles pendant plus de deux décennies. Il est décédé en 2018 à l'hôpital Queen Elizabeth The Queen Mother de Margate. L'hôpital a détecté après autopsie un cancer du foie et des dommages de ses organes dûs à l'hépatite. Après le décès de Steve Dymond, son épouse Su Gorman a lutté pour que les autorités reconnaissent un décès lié à cette transfusion. Quatre plus tard, un officier public a reconnu cette défaillance.

«Le sang contaminé a causé une hépatite, qui a causé tant de dommages à sa santé et a causé sa mort », a-t-il déclaré. Cette déclaration a été saluée comme une victoire par l'épouse du défunt. «C'est ce pour quoi je me suis battu, et c'est ce pour quoi Steve s'est battu et voulait. Je suis très heureux que le certificat de décès indique la véritable cause. Le fait qu'il dise que cela a été causé par du sang contaminé est une victoire. C'était du sang qui lui avait été donné par le NHS, cela n'aurait jamais dû arriver », a-t-elle déclaré. L'ancien premier ministre Boris Johnson a qualifié la tragédie de pire catastrophe thérapeutique de l'histoire des services de santé.