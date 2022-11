En 2018, l'arrestation de la directrice financière de Huawei, le géant chinois des télécoms a jeté un froid dans les relations entre le Canada et la Chine. Il y a eu une détente relative en 2021, quand Meng Wanzhou a été libérée. Cette année, notamment ces dernières semaines, il y a encore eu des sujets de désaccords entre ces deux pays. Le Canada a soupçonné Pékin d'installer illégalement de supposés "postes de police" chez lui, pour avoir un œil sur les ressortissants chinois (des exilés ou des expatriés). La police fédérale du Canada disait avoir ouvert une enquête. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien a lui même déclaré que la Chine se livrait à des "jeux agressifs" dans son pays.

"Ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée "

Des propos tenus après les allégations de la chaîne Global News sur une ingérence de Pékin dans le processus électoral canadien. Le Premier ministre canadien s'est entretenu avec Xi Jinping mardi. Justin Trudeau a après cet entretien déclaré à la presse qu'il avait abordé avec le dirigeant chinois la question de " l'ingérence" de ce pays dans les systèmes judiciaire et démocratique du Canada. Le chef de l'Etat chinois n'a visiblement pas apprécié que M Trudeau s'épanche dans la presse. D'autres détails de ce dialogue entre les deux hommes auraient également fuité dans la presse. Xi Jinping a amicalement réprimandé le Premier ministre canadien lors d'une brève conversation au cours du G20 qui a lieu actuellement à Bali en Indonésie. "Aller raconter aux journaux ce qu'on a dit lors de notre conversation, ce n'est pas approprié...Et en plus, ce n'est pas la façon dont la discussion s'est déroulée. S'il y a de la sincérité (de votre part) alors nous devrions avoir une discussion basée sur le respect mutuel. Si tel n'est pas le cas, difficile d'en attendre trop" a dit Xi Jinping au Premier ministre canadien. Celui-ci lui a répondu rapidement:

"Au Canada nous croyons au dialogue libre, ouvert et franc"

"Au Canada , nous croyons au dialogue libre , ouvert et franc, et c'est ce que nous allons continuer à faire...Nous continuerons à chercher à travailler ensemble de manière constructive, mais il y aura des choses sur lesquelles nous ne seront pas d'accord". "A vous de créer les conditions" a répliqué Xi Jinping, mettant fin à la conversation. Cette brève discussion, n'a pas échappé aux caméras des journalistes. Ce jeudi, ils ont interrogé à ce propos Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères. Elle a déclaré que Xi Jinping ne réprimandait pas Trudeau et que ce n'était rien d'autre qu'une conversation normale. "La vidéo (contenait) une brève conversation entre les dirigeants des deux pays lors du sommet du G20. C'est quelque chose de normal. Je ne pense pas que cela devrait être interprété comme une critique ou une réprimande de qui que ce soit de la part du président Xi" a déclaré Mme Ning.