Le président français Emmanuel Macron a interpellé le patron de Twitter sur la protection des enfants sur internet et les réseaux sociaux. Elon Musk a répondu ce vendredi 11 novembre 2022 à l’interpellation du dirigeant en affirmant que les enfants allaient être absolument protégés sur son réseau social. Il confié que des mesures seront prises à cet effet. Cette réflexion est engagée par Emmanuel Macron qui a réuni des acteurs internationaux.

Le président français est préoccupé par la question de la protection des enfants sur internet et principalement sur les réseaux sociaux. Réunissant plusieurs acteurs des ONG, des plateaux et régulateurs autour de ce qu’il a surnommé « Laboratoire », Emmanuel Macron a interpellé le nouveau patron de Twitter. Il lui a adressé une interrogation sur le réseau social en termes : « L’oiseau protègera-t-il nos enfants ? » pour l’inviter à la réflexion. A cette interrogation, Elon Musk a répondu « absolument » et fait une grande annonce. « Nous prendrons des mesures à cet égard », a-t-il tweeté. Le patron du réseau social s’associe ainsi à cette grande réforme voulue par le chef de l’Etat français pour protéger les enfants contre l’exposition croissante des mineurs à la pornographie, au harcèlement et à la violence en ligne.

Emmanuel Macron a organisé à Paris une rencontre depuis ce jeudi avec des ONG et des représentants des grandes plateformes numériques et moteurs de recherche tels que Meta, Microsoft, Google, TikTok pour échanger sur la protection des enfants sur internet. « Nous avons besoin de mieux protéger nos enfants sur les réseaux sociaux et internet », a-t-il annoncé. Avec ceux-ci, il a lancé un laboratoire pour mieux répondre au défi. « L’espace numérique ne peut pas être un lieu de non-droit. C’est le combat qu’on a mené contre le terrorisme, qu’on mène contre les discours de haine en ligne. C’est ce qu’on doit poursuivre au niveau de la protection de nos enfants », a précisé Emmanuel Macron.