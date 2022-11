En Février dernier, la Russie a lancé une offensive en Ukraine après avoir reconnu les territoires des séparatistes. Plus de huit mois après, les combats se poursuivent sur le terrain faisant de nombreux morts et un nombre important de déplacés. Alors que la situation entre les deux pays s'est aggravée ces derniers jours, des médias internationaux ont annoncé que des pirates russes ont réussi à s'infiltrer dans un système informatique qui renseignent sur les positions des forces armées ukrainiennes sur le terrain.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis n'ont pas caché leur position. Les autorités américaines ont dès le début condamné l'action militaire russe et décidé de soutenir 'l'Ukraine tant sur le plan financier que matériel. Parmi les moyens d'appui, figure un logiciel destiné à l'armée américaine qui a été mis à la disposition de l'Ukraine pour obtenir des informations sur les positions de l'armée russe sur le terrain. “Le système Delta fournit aux militaires ukrainiens de précieuses données sur l’armée russe et contribue à la coordination de nos troupes sur le champ de bataille”, avait affirmé lors d’une conférence, le ministre ukrainien de la transition numérique Mykhailo Fedorov.

Au début de ce mois, des hackers russes ont piraté le logiciel. Cela leur a permis de récolter des informations sur les positions de l'armée ukrainienne. Le groupe de hacker l'a fait savoir à travers une publication. "Les soldats ukrainiens se vantent de leurs programmes et se moquent des soldats de Donetsk parce qu'ils utilisent des cartes en papier. Alors que les Ukrainiens remplissent régulièrement leurs bases de données avec des programmes donnés par les Américains, nous n'avons même pas besoin d'inventer et d'installer quoi que ce soit, nous utilisons simplement leurs logiciels en ligne. C'est très pratique et économique. Parfois, il est préférable d'utiliser des cartes en papier”, peut-on lire dans une publication du groupe Joker DPR.