Un citoyen marocain a été arrêté à Cologne en Allemagne ce lundi 14 novembre 2022. Il est accusé d'espionner des partisans d'un mouvement marocain de contestation nommé Hirak et des militants sahraouis en lutte pour l’indépendance des territoires du Sahara Occidental qui avaient secoué le nord du Maroc en 2016-2017. Le parquet fédéral allemand le soupçonne d'être un agent présumé des services secrets marocains. Le mis en cause a été ensuite présenté à un juge d'instruction et placé en détention provisoire.

Des policiers allemands ont appréhendé un homme ce lundi et perquisitionné son domicile. Il est identifié au nom de Mohamed A, un ressortissant marocain âgé de 56 ans. Selon le parquet de Karlsruhe en charge de l'affaire, il est accusé d'espionnage d'un mouvement marocain de contestation et des militants sahraouis en l'occurrence le Front Polisario en lutte pour l’indépendance des territoires du Sahara Occidental. Il le soupçonne d'agir pour le compte des services secrets marocains. Il leur aurait promis entre avril 2021 et mars 2022 de leur fournir des informations. Ce qui a été fait selon sa déclaration. Le rapport du parquet après audition du détenu indique qu'il a partagé des informations en échange d'argent. Pour l'instant il est placé en détention provisoire.

La veille, une ressortissante marocaine du nom de Wafa Beraichi a été licenciée d’une unité administrative à l’Unesco, en raison de ses connivences avec les services de renseignements marocains dans le scandale d’espionnage Pegasus. Ce n'est pas une première fois que les services secrets marocains sont cités dans des affaires d'espionnage. En France, il y a quelques mois, le journal français Le Point avait révélé que le Conseil français du Culte musulman (CFCM), dirigé par Mohammed Moussaoui a été infiltré par les services de renseignement du Maroc. C'est donc une nouvelle affaire qui crée un incident diplomatique entre l'Allemagne et le Maroc alors que les deux pays n'ont repris les relations qu'en décembre 2021. Une première visite d'une autorité allemande au royaume chérifien a eu lieu cette année. Il s'agit de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock qui s’est rendue à Rabat en août dernier.