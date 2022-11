Deux pompiers morts et d’énormes dégâts matériels. C’est du moins le bilan d’un accident qui s’est produit ce vendredi 18 novembre à l'aéroport international de Lima au Pérou. En effet, un avion de ligne a percuté un camion de pompiers alors qu’il s’apprêtait à décoller. La situation a provoqué un incendie et l’évacuation de tous les passagers à bord de l’appareil. Au total, quatre ambulances et unités de secours avaient été déployées suite à l’accident.

Dans une vidéo de l’accident publiée par les témoins, on peut voir l’avion qui est de type Airbus A320 à une allure assez vive. Il a percuté un camion circulant et lui a bloqué la route. Le train d’atterrissage de l’avion s’est endommagé et l'avion a continué sa course frottant la piste avec l'aile droite. Jusqu’à nouvel ordre, les opérations aéroportuaires ont été suspendues selon le gestionnaire de l’aéroport.

Une enquête ouverte

Les autorités aéroportuaires ont regretté profondément cette situation qui a engendré le décès « de deux membres de la brigade de pompiers aéronautiques de LAP ». Selon Lima Airport Partners (LAP), l'exploitant de l'aéroport Jorge Chavez ses «équipes fournissent les soins nécessaires à tous les passagers, qui se portent bien». «Nous enquêtons également pour déterminer les causes de l'incident», a poursuivi l’aéroport. La compagnie de voyage qui assurait le transport a pour sa part rassuré « qu'aucun passager ou membre d'équipage n'a perdu la vie».