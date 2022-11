En Angleterre, un homme vient de mettre fin à la vie de ses parents. En effet, alors qu’il recevait des soins dans un hôpital psychiatrique où il était interné, le meurtrier a pu tromper la vigilance des agents médicaux pour s’échapper en taxi sans qu’ils ne s’en rendent compte. Il s’est ensuite rendu aux domiciles respectifs de ses géniteurs où il leur a infligé des coups mortels. Plus tard, il a été aperçu marchant dans une rue et a été arrêté. Interrogé, il a avoué avoir tué ses parents.

Selon la presse européenne, William Warrington, 42 ans, a développé une affection de schizophrénie paranoïaque et de psychose. Mais avant qu’il soit interné le 17 février passé dans l’unité psychiatrique de Wotton Lawn, il a attaqué son colocataire avec un couteau. Comme si cela ne suffisait pas, il a entrepris d’ôter la vie à ses parents. Et c’est d’ailleurs pour cette même raison qu’il s’est échappé de son asile le 02 mars dernier pour exécuter son plan.

Les voisins alertés

Puisque les deux vivaient séparément, l’accusé a d’abord rendu visite à sa mère et a laissé son corps sans vie sur la pelouse avant de l’é cr*aser avec une voiture. Il s’est ensuite dirigé vers la propriété de son père et a répété le même acte. L’homme abattu par son fils, appelant au secours, a pu alerter ses voisins qui ont ensuite prévenu la police. Après avoir commis un double crime, le meurtrier couvert de sang a été interpellé et a reconnu coupable des faits.