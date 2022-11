Un homme de Moselle a été arrêté pour avoir posté ce mercredi 02 novembre sur les réseaux une scène de dépecelage d'un chat. Il déclare avoir tué l'animal et s'est mis à le découper dans une vidéo qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux. L'homme a été mis aux arrêts par la police de la région et risque 5 ans de prison pour acte de cruauté et sévices sur animaux domestiques.

L'homme habite à Moselle en France. Il a posté sur Snapchat une vidéo de scènes horribles où il depece un chat déjà mort. Le mis en cause avoue avoir tué l'animal au préalable avant de se donner à cet acte qualifié de barbare aux yeux du monde. A travers les images qui heurtent la sensibilité, le jeune homme est aperçu entrain de maltraiter le corps de l'animal qu'il a déjà tué d'une balle selon ses propres propos. « Je crois qu’il est un peu mort là, non ?», a-t-il déclaré. Il a par la suite secoué le corps et l'a laissé dans un bain de sang.

La vidéo devenue virale a été signalées par de nombreux internautes qui s'indignent de l'acte posé par le jeune homme. La police a annoncé l'avoir arrêté ce jeudi pour cet acte. Une enquête a été ouverte pour acte de cruauté et sévices sur animaux domestiques a déclaré le procureur de la République. Il encourt une peine de cinq ans de prison et une amende de 75.000 euros. Le prévenu est d’une vingtaine d’années selon les informations fournies et il est ressortissant de Freyming-Merlebach, en Moselle.