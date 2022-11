L’union entre deux personnes tourne au vinaigre en Espagne, plus précisément au nord-est de Madrid. Au cours de la cérémonie d’union, un camion a foncé sur les participants invités à la fête faisant malheureusement quatre morts et quatre blessés graves. La police a réussi à arrêter trois personnes et un avis de recherche est lancé contre une quatrième personne qui serait également impliquée dans cette tragédie.

Les autorités espagnoles ont annoncé ce dimanche 6 novembre 2022, la mort de quatre personnes et quatre blessés graves. Un drame survenu après une bagarre au cours d’une cérémonie de mariage qui se déroulait devant un restaurant à Torrejon de Ardoz, à 25 km au nord-est de Madrid. En effet, selon les faits rapportés par un porte-parole de la police nationale, une bagarre aurait éclaté sur les lieux.

Au cours des échanges de coups, un véhicule a alors foncé directement sur les participants de la fête. Certains témoins ont réussi à prendre la fuite, mais le véhicule a néanmoins heurté quatre personnes volontairement. Une fois sur les lieux du crime, les policiers ont relevé quatre morts et quatre blessés graves qui ont été conduits dans des hôpitaux. « A notre arrivée sur les lieux, nous avons trouvé quatre personnes décédées ayant subi de multiples fractures. Nous avons soigné quatre blessés graves qui ont eu des traumatismes crâniens et des fractures aux membres inférieurs et qui ont été transférés dans des hôpitaux de la région », confie le chef des services d'urgence de Madrid, Carlos Polo.

Du côté des coupables de cet acte de violence, les policiers ont localisé le véhicule utilisé dans ce drame à Seseña, une localité située à 50 km du lieu de l'événement. Les enquêteurs ont arrêté les trois personnes se trouvant à l’intérieur et une quatrième personne est désormais activement recherchée.