Les forces de l’ordre marocaines viennent de mettre la main sur un militaire français venu en mission dans le pays. Pour cause, l’intéressé avait sur lui 12 kilogrammes de résine de cannabis. Cette arrestation intervient deux jours après le lancement de l’exercice naval entre la France et le Maroc. Après les faits, aucune autorité des deux pays concernés ne s’est encore prononcée. Dans le cadre de l’exercice naval, une équipe de la marine française a rejoint la marine marocaine pour exécuter une mission navale dans la ville portuaire de Tanger. Mais lors d’une opération de contrôle routine qui a souvent lieu dans la zone pour la traque des narco-trafiquants, l’un des militaires de la marine française a été interpellé avec une importante quantité de haschich.

4 kilos de chira dissimulés

Selon les informations rapportées par Jeune Afrique et relayé par le média en ligne SPUTNIK, après que l’homme soit démasqué au moment du contrôle, les forces de sécurité ont effectué une descente dans l'hôtel où le matelot séjournait pour des vérifications supplémentaires. Et en plus des 12 kilos de résine de cannabis trouvés sur lui, l’homme avait dissimulé un complément d’environ quatre kilos de chira. Jusque-là, la marine des deux pays avait toujours coopéré pour répondre à des crises en pleine mer. Cependant, après l’arrestation du matelot français au Maroc, les réactions des autorités des deux pays sont toujours attendues.