Une patiente s'est fait passer pour un médecin au CHU d’Amiens-Picardie en France dans la nuit du samedi au dimanche. Elle a réussi à s'introduire dans l'équipe des soignants en charge d'un patient sans que personne ne s'en aperçoive. Ce n'est qu'au moment qu'elle s'apprêtait à le soigner qu'elle a été démasquée. La mise en cause a été confiée au procureur et une enquête est ouverte. C'est un fait inédit au CHU d’Amiens-Picardie rapporté par le journal Le Courrier Picard.

Une femme est arrivée dans l'hôpital en tant que patiente souffrant de maux de ventre dans la nuit du samedi. Elle a trompé la vigilance de tout le personnel soignant et a porté la blouse de médecin et rejoint l'équipe qui se charge des soins d'un autre patient. "brièvement immiscée sans autorisation dans une équipe occupée à la prise en charge d’un autre patient”, a déclaré le service de communication du centre hospitalier. La patiente devenue médecin a même réussi à prendre le lead pour le soigner.

À l'ultime moment d'administrer les soins au patient, le personnel hospitalier a découvert le forfait. Elle a été ainsi démasquée et conduite au procureur de la République. La police saisie de l'affaire a ouvert une enquête sur cette pratique illégale. Pour l'instant, il n'y a pas d'interpellation et la police n'a pas pu connaître les motivations de la patiente qui a voulu jouer le rôle de médecin le temps d’un instant. On note une faille dans le système de surveillance de l'hôpital qui interpelle tout le service.