La princesse Adedoyin Raliat Ayinde n'est plus. Elle s'est éteinte le dimanche 13 novembre dernier des suites d'une courte maladie. Née Ojora, elle a quitté ce monde pour la demeure céleste à 36 ans. ‹‹ Les familles d'Ayinde et d'Ojora sont profondément attristées d'annoncer le décès soudain de leur fille, sœur et épouse, la princesse Adedoyin Raliat Ayinde, survenu le dimanche 13 novembre 2022. La défunte princesse Adedoyin est décédée des suites d'une brève maladie ››, lit-on sur les médias Nigérians.

Cette étoile a cessé de se mouvoir abandonnant ainsi son époux, ses enfants et toute sa famille dans une douleur ineffable. Après son départ, les siens ont reçu des appels et messages de condoléances. Mais ils tiennent à ce que le deuil de la princesse soit fait dans le secret de la famille. Plusieurs sources révèlent que cette femme africaine était contre toute sorte de discrimination, notamment les ségrégations religieuses et les inégalités entre les sexes.

Durant sa vie terrestre, elle a toujours su impacter positivement son entourage et toutes les personnes qui croisent son chemin. ‹‹ Le cœur d'Adedoyin souhaitait voir un monde où chaque être humain, quel que soit son statut, sa religion ou son sexe, est traité avec amour et affection ››. Sa famille demande à tout le monde de la porter dans les prières pour qu'elle repose en paix. ‹‹ Que le public comprenne que les familles soient autorisées à pleurer en privé. Nous vous demandons de continuer à prier pour le repos de l'âme de notre cher Adedoyin ››.