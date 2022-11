Le 05 novembre passé, une autoroute de la Chine a enregistré deux morts sur place. Il s’agit en effet d’une Tesla devenue difficile à maîtriser dans les mains de son conducteur. Dans sa course incontrôlable, la voiture a heurté un motocycliste, une camionnette avant de s’arrêter. Le drame survenu dans la ville de Chaozhou dresse un bilan de 2 morts et de 3 blessés graves. Une vidéo prise au moment des faits et posté sur la toile résume la façon dont l’accident s’est déroulé.

Selon les informations rapportées par Reuters, le conducteur du véhicule de modèle Y qui a occasionné la perte de deux personnes n’a pas pu vite appuyer sur le frein quand il le fallait au moment où il voulait se stationner à la devanture d’un magasin. Ses quelques secondes lui ont donc coûté cher puisqu’il n’a pas pu épargner ceux qui se trouvaient sur son chemin avec la Tesla qu’il n’a pas su immobiliser à temps. Il s’agirait d’après les fabricants du véhicule, d’une défaillance du système de freinage de la voiture.

Comprendre la cause

Pour essayer de mieux comprendre la source du non fonctionnement des freins de la Tesla, des enquêtes sont en cours en ce moment. Mais au prime abord, interrogé par Reuters, l’expert concepteur de ce type de modèle a confié après le drame que la voiture présente des problèmes qui ont entraîné l’inaction des freins. Pour sa part, la police pense recourir à une agence d’évaluation et promet s’impliquer pour mieux élucider les circonstances du drame afin de fournir plus d’explications aux parents des victimes.